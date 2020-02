GENOA GHIGLIONE INFORTUNIO / La vittoria contro il Cagliari non porta soltanto belle notizie per il Genoa: la squadra di Nicola deve fare i conti con gli infortuni di Ghiglione e Schone e per l'esterno si prospetta uno stop lungo. Se il centrocampista, infatti, è in dubbio solo per la gara contro il Bologna, per Ghiglione l'infortunio potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco oltre un mese.

Secondo quanto riportato da 'Il Secolo XIX', infatti, il fastidio ai flessori accusato ieri non è una cosa leggera e si parla di tempi di recupero di quaranta giorni. L'entità dell'infortunio si potrà avere soltanto quando saranno svolti gli accertamenti diagnostici del caso: oggi, ovviamente, i due infortunati non hanno preso parte all'allenamento che ha visto i giocatori non in campo contro il Cagliari sfidare una selezione delle giovanili rossoblù.