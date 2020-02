INTER MILAN MORATTI DERBY IBRAHIMOVIC / Un primo tempo da dimenticare poi l'Inter sale in cattedra ribalta il 2-0 e fa suo il derby contro il Milan. Tre punti che permettono ai nerazzurri di agganciare la Juventus in testa alla classifica e che fanno gioire l'ex presidente Massimo Moratti: "E' stata una serata meravigliosa, la partita perfetta: bene il Milan nel primo tempo, meglio l'Inter nella ripresa: uno dei derby più belli di sempre.

Nei primi 45 minuti in campo c'era solo il Milan, poi penso cheabbia fatto quel che doveva fare nell'intervallo, ma di certo la squadra aveva già dentro di sé gli strumenti per reagire".

Merito anche del tecnico nerazzurri che Moratti confronta con due allenatori vincenti in nerazzurro: "Non lo riesco a paragonare a Mourinho o Mancini: possono esserci aspetti e logiche simili ma le persone tra loro sono molto diverse. Di certo sono bravi". Dall'allenatore a Eriksen, protagonista con un calcio di punizione finito sulla traversa: "Ieri mi ha impressionato, per quel poco di tempo che ha avuto a disposizione: fa cose da grandissimo campione. Ha tanta curiosità nei suoi confronti".

Infine, due parole sul Milan e Ibrahimovic: "Hanno giocato un primo tempo splendido, contro un'altra squadra avrebbero segnato 4 o 5 gol. La strada è quella, aggrappandosi a Ibrahimovic che è così carismatico da riuscire trascinare l'intera squadra".

