CAGLIARI INFORTUNIO PAVOLETTI / Bruttissime notizie in casa Cagliari.

Come comunicato dal club sardo attraverso una nota ufficiale, Leonardo Pavoletti ha subito un nuovo infortunio al ginocchio sinistro già operato ad inizio stagione: "La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione". Si tratta dunque dello stesso grave infortunio per l'attaccante rossoblu: la sua stagione è già finita.

