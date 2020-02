CALCIOMERCATO JUVENTUS KURZAWA PSG ROSE / La Juventus, che è in piena lotta scudetto con Inter e Lazio, inizia già a pensare anche alla prossima stagione. I bianconeri di Paratici hanno infatti sempre gli occhi puntati sulle occasioni di mercato più ghiotte nell'ottica di rinforzare sempre di più il roster ora a disposizione di Sarri. Tra i ruoli maggiormente attenzionati c'è quello di terzino sinistro visto e considerato lo scambio saltato sull'asse Kurzawa-De Sciglio dell'ultima finestra invernale.

Secondo quanto riportato dal 'Sun' la Juventus potrebbe tornare prepotentemente proprio sul mancino francese del. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Juventus, intrigo terzini col PSG: torna di moda Kurzawa

Kurzawa in scadenza a giugno e ad un passo dall'arrivo a Torino già a gennaio piace quindi ancora parecchio alla dirigenza bianconera. Un piccolo aiuto in tal senso potrebbe arrivare dallo stesso PSG, che stando al quotidiano inglese, starebbe osservando da vicino Danny Rose, mancino del Tottenham in prestito al Newcastle. Così facendo il club transalpino si cautelerebbe in caso di probabile addio di Kurzawa, ormai a pochi mesi dalla scadenza naturale del contratto. Ad approfittarne potrebbe essere una tra Juventus e Arsenal: entrambe infatti vogliono il francese e probabilmente prepareranno un assalto per lui quest'estate quando sarà più facile arrivare ad un accordo.

