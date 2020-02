INTER MILAN DERBY ERIKSEN / Serata magica per l'Inter di Antonio Conte quella di ieri a San Siro. I nerazzurri hanno infatti vinto con una clamorosa rimonta un bellissimo derby. Tra i protagonisti anche Christian Eriksen che ha sfiorato il gol con un magnifico calcio di punizione. Di questo e molto altro ha parlato il danese a 'TV2': "Alla fine è stata una grande esperienza: il primo tempo era stato triste, ma vincere così, in rimonta, è molto molto speciale. Avevano preparato questa grande coreografia che occupava tutta la Curva. In Premier è qualcosa che non succede, anche perché non glielo permettono. Ma qui senti davvero la spinta dei tifosi, sin da quando arrivi con l’autobus.

Battono sulle fiancate, li senti vinci e carichi, capisci quanto è importante il match. Scudetto? Bello avere gli stessi punti della Juve, però mancano ancora troppe partite prima di chiudere il discorso". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, test fisici per Viviano: le ultime di CM.IT

PUNIZIONE - "All’inizio pensavo di metterla in mezzo, di provare una soluzione di quelle studiate. Ma poi ho visto che il Milan difendeva molto profondo e c’erano poche possibilità. Ho guardato Brozovic, che mi ha detto di provare a tirare. E ho tirato. L’ho presa proprio bene, o forse no, visto che non è entrata. Ma visto come è finita, la traversa non sarà un incubo, ma resta una soddisfazione. Certo, se fosse entrata sarebbe stata l’estasi, una ciliegina su una super-torta".

POTREBBE INTERRESSARTI ANCHE:

Inter-Milan, Conte: "Rischiato l'imbarcata. Sogniamo lo scudetto"

Classifica senza VAR: Juventus prima da sola. Roma quarta