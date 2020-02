CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba è sempre in cima ai pensieri della Juventus. Sotto traccia, ma nemmeno troppo il club bianconero 'flirta' con l'agente del francese Mino Raiola proprio in ottica ritorno a Torino. Un ritorno fin qui frenato da due fattori: le cifre dell'operazione, che restano alte ma non altissime come un anno fa o solo l'estate scorsa - il Manchester United, col quale è in rotta da tempo, pare sia sceso già a 120 milioni - e la concorrenza rappresentata in primis dal Real Madrid.

Proprio a riguardo giungono notizie clamorose dalla Spagna, senz'altro positive per la 'Vecchia Signora'.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Sarri sotto esame: Champions decisiva | Gli scenari

Stando ad 'As', infatti, le 'Merengues' non hanno più grande interesse per il centrocampista Campione del Mondo nel 2018, visto che Federico Valverde sembra ormai aver convinto definitivamente Zidane, forse l'unico rimasto in casa 'Blanços' a 'sognare' Pogba. Il futuro del transalpino, che sta vivendo una stagione complicata a causa dell'infortunio alla caviglia, è tutto da scrivere ma da oggi sembra avere due schizzi di colore, il bianco e il nero.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, consigli per gli acquisti: "Ci vorrebbe Allan"

Calciomercato Juventus, sconto per Coutinho: c'è mezza Premier