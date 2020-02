CALCIOMERCATO JUVENTUS TARDELLI ALLAN / Qualcosa non gira in questo momento nella Juventus di Maurizio Sarri che nell'ultima sfida di campionato ha ceduto il passo al Verona collezionando la seconda sconfitta di fila in trasferta dopo quella di Napoli. Evidenti i problemi dei bianconeri che vivono un momento negativo soprattutto nella costruzione del gioco in mediana e nell'equilibrio complessivo della squadra. La sensazione è che dalle parti dello 'Stadium' manchi un centrocampista in grado di svolgere in modo equilibrato entrambe le fasi di gioco.

Consigli per gli acquisti a centrocampo arrivato dal grande ex Marco Tardelli, che alla 'Domenica Sportiva' ha sottolineato: "Dal mio punto di vista ci vorrebbe un recuperato di palloni, uno come Allan a centrocampo. Soprattutto quando Pjanic cala di rendimento come in questo momento".

