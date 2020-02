CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI / La sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro il Verona di Juric ha nuovamente messo Sarri al centro delle polemiche nel mondo Juventus: l'allenatore toscano, dal suo arrivo sulla panchina bianconera, non è ancora riuscito del tutto a plasmare il gioco della sua squadra come fatto in precedenza prima con il Napoli e poi in Premier League con il Chelsea. Il 'Sarriball' a Torino si è visto solo a sprazzi, i tifosi della 'Vecchia Signora' sui social sono esplosi contro il proprio allenatore dopo l'ultimo ko di Verona che ha permesso all'Inter di Conte e alla Lazio di Simone Inzaghi di rimettersi in piena corsa nella lotta scudetto: la posizione di Sarri sarà valutata nelle prossime settimane da Agnelli e Nedved, non è da escludere un clamoroso ribaltone in casa Juventus già a stagione in corso se in Champions League la squadra dovesse perdere l'andata degli ottavi di finale in programma contro il Lione. Possibile in tal caso ricorrere ad una soluzione interna, altrimenti la dirigenza bianconera potrebbe optare per un nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione. Da Zidane a Pochettino fino alle suggestioni Klopp e Guardiola: la Juventus inizia a guardarsi attorno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Sarri rischia: Champions decisiva. Allegri o Pecchia subito

C'è da dire che la Juventus è comunque in piena corsa su tutti e tre i fronti in cui è impegnata. I risultati sono ancora dalla parte di Sarri ma la sua posizione è in bilico perché il tecnico non è riuscito a cambiare volto alla squadra dal suo arrivo in panchina, come si auspicava la dirigenza ad inizio stagione. In caso di sconfitta nell'andata degli ottavi di Champions League in programma il 26 febbraio contro il Lione, la dirigenza bianconera potrebbe optare per un clamoroso ribaltone in panchina: pochi giorni dopo infatti c'è la super sfida contro l'Inter all'Allianz Stadium con il presidente Agnelli che si tiene calda la carta Massimiliano Allegri, che fino al termine della stagione è ancora sotto contratto coi bianconeri.

Se la situazione dovesse inaspettatamente precipitare, potrebbe anche esserci un clamoroso ribaltone con il ritorno in panchina del livornese, che ha rifiutato a gennaio la panchina del Barcellona. Le altre due opzioni interne sono legate a Fabio, tecnico dellache potrebbe essere promosso in prima squadra, e a Giovanni, allenatore in seconda che ha già guidato la squadra nelle prime giornate di campionato sostituendo l'acciaccato Sarri. Soluzioni davvero limite, in caso di debacle totale.

Calciomercato Juventus, da Zidane e Pochettino al sogno Klopp: gli scenari per giugno

E' ancora presto per parlarne ma è chiaro che la dirigenza della Juventus inizia a guardarsi attorno anche in vista di giugno. Nella lista di Paratici per l'eventuale post Sarri figura su tutti il nome di Mauricio Pochettino, attualmente senza panchina dopo l'addio alla panchina del Tottenham. L'allenatore argentino era già stato sondato tramite alcuni intermediari e sarebbe tra i primi nomi della dirigenza in caso di addio di Sarri, ma bisognerebbe fare i conti con la concorrenza dell'Atletico Madrid. Possibile ritorno di fiamma per l'ex Zinedine Zidane, tornato sulla panchina del Real Madrid e profilo che scalda soprattutto le fantasie del presidente Agnelli: il curriculum del francese parla per sè, strapparlo ai 'Blancos' però non è un compito facile. Da non escludere nemmeno Simone Inzaghi, autore di un'incredibile stagione sulla panchina della Lazio: è stato già accostato con insistenza alla panchina bianconera prima dell'arrivo di Sarri ed è in ottimi rapporti con Paratici. Servirebbe invece uno sforzo economico davvero importante per portare a Torino uno tra Pep Guardiola e Jurgen Klopp: al momento sono suggestioni che infiammano soprattutto le fantasie dei tifosi bianconeri, ma al momento sono da considerare solo come sogni.

