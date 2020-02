SPAL ESONERO SEMPLICI / Mancava solo l'ufficialità della Spal per l'esonero di Leonardo Semplici.

Stamane la società estense ha reso noto attraverso un comunicato il divorzio dal tecnico all'indomani del ko interno contro il Sassuolo: "SPAL comunica di aver sollevato dall'incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra mister Leonardo Semplici - si legge nella nota - La società ringrazia mister Semplici e il suo staff per il lavoro svolto e i risultati ottenuti in questi anni".

Semplici, dal dicembre 2015 alla guida degli spallini, ha conquistato la storica promozione in Serie A nella stagione 2016/2017, oltre al salto di categoria l'anno prima dalla Serie C. In arrivo nelle prossime ore sulla panchina della Spal Luigi Di Biagio, che già nel pomeriggio potrebbe dirigere il primo allenamento.