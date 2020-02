CALCIOMERCATO LIVERPOOL KLOPP FIRMINO BAYERN MONACO / Molti i giocatori del Liverpool oggetto del desiderio delle big europee, in una stagione in cui i Reds stanno letteralmente stracciando la Premier League. In estate, Klopp e la dirigenza dovranno fare fronte a offerte multimilionarie per trattenere tutti. Secondo il 'Sun', si sarebbe fatto avanti il Bayern Monaco per Roberto Firmino.

Hans, tecnico dei bavaresi, stravede per l'attaccante brasiliano, vecchia conoscenza della Bundesliga (militava nell') e così per lui sarebbe pronta un'offerta da quasidi euro. Una cifra notevole, per quello che viene considerato l'erede di, che si avvia per i 32 anni. Come sostituto, Klopp starebbe pensando a, bomber del

