Borussia Dortmund, Favre trema | Champions decisiva

BORUSSIA DORTMUND FAVRE - Tutto in otto giorni.

Ilrischia di aver compromesso la sua stagione nell'ultima settimana: prima l'eliminazione dalla Coppa di Germania ad opera del, poi la sconfitta in rimonta in Bundesliga contro ilche relega i gialloneri al terzo posto in classifica alla pari con il. Il 18 febbraio c'è la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il: qualora dovesse arrivare un risultato negativo, secondo 'L'Equipe', il tecnico svizzero Lucienverrebbe esonerato.