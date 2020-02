CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BARCELLONA BRAIDA MESSI / Leo Messi in Serie A. Idea folle ma possibile. A confermarlo è stato Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona: "Leo è un giocatore straordinario, credo che lui lì stia troppo bene. Vive lì da sempre, da quando aveva tredici anni. Secondo me l'addio è molto difficile ma non è da escludere. Nel calcio tutto è possibile. Chi può prenderlo? Direi le squadre inglesi ma anche l'Italia. Le squadre più importanti con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello globale - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - E' un giocatore molto costoso, ha un ingaggio elevatissimo ma con lui tutto è possibile. Lui copre tutti gli errori che si fanno. San Messi copre tutto. A mio avviso è molto difficile che vada via. Messi all'Inter o alla Juve? La squadra migliore sarebbe il Milan per lui (ride, ndr). Queste sono le squadre che possono eventualmente prenderlo. Messi e Ronaldo insieme? Sono talmente importanti che col buonsenso un allenatore capace li farebbe giocare insieme. Io credo che possano giocare insieme".

Braida ha poi svelato alcuni retroscena sul suo addio ai blaugrana: "Le cose finiscono, quando le idee sono divergenti. Avevo pronosticato che il Barça avesse dei problemi, il Napoli in casa ha delle buone possibilità di batterlo, ma ieri l'ho visto un po' fragile. Il Barcellona è una realtà particolare, in difesa ha molti problemi e fuori casa ha preso tanti gol. Abidal? E' un bravo ragazzo, ancora un po' inesperto. Io avrei prima parlato con Messi e poi avrei cercato di mediare. Nel calcio la mediazione è sempre molto importante, non ci sono mai cose assolute ma sempre il bicchiere mezzo pieno. Senza Messi il Barcellona è una squadra normale".

