Calciomercato Juventus, è già finita | Addio e plusvalenza

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY - Dopo due partite di fila in panchina, Aaron Ramsey sabato è tornato ad assaporare il campo negli ultimi 18 minuti della trasferta persa dalla Juventus al 'Bentegodi' contro il Verona. Il centrocampista gallese, anche a causa di qualche problema fisico, di ambientamento e di adattamento ai dettami tattici di Sarri, sta facendo molta fatica alla sua prima stagione in Serie A.

Prima stagione che potrebbe essere anche l'ultima per l'ex: secondo quanto riportato dal tabloid britannico 'The Sun', infatti, i bianconeri starebbero cercando acquirenti per cederlo in estate. Considerato il fatto che è arrivato da svincolato, peraltro, la Juve potrebbe mettere a bilancio una ricca plusvalenza.

