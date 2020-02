JUVENTUS INTER ZACCHERONI SARRI / Dal derby milanese al momento della Juventus. Alberto Zaccheroni, esperto allenatore, ha fatto il punto sul momento del campionato italiano: "Sarri ha in mano la squadra? No, ancora direi di no. Immagino stia proponendo alla squadra il gioco che ha fatto in passato, ma ora non vedo quasi nulla del Sarri partenopeo. E' ancora un cantiere aperto - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Niente operai? E' un problema. Solitamente il lavoro sporco lo faceva Matuidi, ora dovrebbe farlo Rabiot ma lui non mi sembra un calciatore da lavoro sporco. Tridente? Io l'altra sera il 4-3-3 non l'ho visto ma ho visto un 4-4-2. La Juve per me ha giocato con due attaccanti centrali, Ronaldo a tratti va dove gli pare. Il sistema di gioco è legato ai giocatori che hai. Pjanic? Stanno giocando diversamente, anche lui è calato".

Zaccheroni ha poi parlato della lotta scudetto: "Per me la numero uno resta sempre la Juventus perché ha un organico qualitativo e ampio, ma la Juve ha mostrato di aver perso un po' di sicurezza. La prima concorrente è sicuramente l'Inter, ma anche la Lazio non demorde. La Lazio sta meritando la classifica che ha, è una squadra costruita nel tempo e bisogna riconoscergli i meriti. Derby? Inter più protagonista, ma sul piano della prestazione un tempo per parte. Ibra ha portato personalità ma non credo che basti. Ieri Ibra mi ha sorpreso, ma nel calcio bisogna essere anche un po' dinamici: il Milan ha bisogno di un uomo con così tanta personalità ma la squadra deve restare compatta".

Infine, stuzzicato sul suo futuro, Zaccheroni ha chiarito: "Le chiamate sono arrivate anche in Italia, sono 40 anni che alleno. E' giuato andare ad allenare quando ha energia da trasmettere agli altri. Quando un allenatore è curioso dovrebbe allenare, ma sono in una fase nella quale non sono ancora convinto di farlo".

