JUVENTUS FURIA CRISTIANO RONALDO / Momento delicato in casa Juventus dopo la sconfitta di sabato sera contro il Verona. L'ennesima rete stagionale di Cristiano Ronaldo non è bastata ai ragazzi di Sarri, che si sono fatti rimontare da Borini e Pazzini.

Ai gesti pubblici di nervosismo, riporta 'Tuttosport', dopo la sconfitta col Verona per Ronaldo si sarebbe aggiunto un forte disappunto personale, raccontato poi da chi è stato a stretto contatto con il portoghese. Lo stesso Wojciech Szczesny, parlando del compagno, ha ammesso: "E’ arrabbiato come tutti noi perché non va bene perdere queste partite. Lui fa tutto per farci vincere, segna ogni partita, invece noi non siamo stati bravi".

