CALCIOMERCATO INTER VIVIANO CURCI / Capolista a pari punti con la Juventus, l'Inter sta facendo a meno del suo capitano Samir Handanovic, alle prese con un fastidioso infortunio alla mano. Così, anche ieri, nel derby contro il Milan, in porta è andato Padelli, autore di alcuni interventi poco sicuri.

L'esperto portiere, dunque, non sembra dare le giuste garanzie, motivo che nelle ultime ore avrebbe spinto i nerazzurri a sondare il mercato degli svincolati: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, da Viviano a Curci: colpo svincolato

Considerate le incertezze sul veloce ritorno in campo di Handanovic, riporta il 'Corriere dello Sport', Marotta avrebbe riaperto il file relativo al possibile acquisto di un portiere svincolato: in Italia ci sono le soluzioni legate a Viviano, che si sta allenando con la Sampdoria, e a Curci, ma è monitorato anche il mercato estero. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per prendere una decisione definitiva e individuare il nuovo innesto.

