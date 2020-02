ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Dopo un inizio promettente, Alessandro Florenzi nel baratro a causa di un brutto fallo che gli costa l'espulsione diretta alla seconda apparizione con la maglia del Valencia. L'ex Roma, squalificato in vista del prossimo match con l'Atletico Madrid, ne approfitta dunque per fare ritorno nella capitale durante il fine settimana. Weekend molto diverso invece per Carlo Ancelotti, che dopo appena due mesi dal suo addio al Napoli si gode il momento dell'Everton, capace di rientrare in lotta addirittura per un posto in Europa. E chissà che non ci riesca. Ritorno al gol di Lanzafame in Ungheria.

ITALIANS, DA ANCELOTTI A FLORENZI: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) - Chelsea-Manchester United si giocherà il 17 febbraio.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) - Chelsea-Manchester United si giocherà il 17 febbraio.

ADAM MASINA (Watford) 6,5 - Fra i giocatori più importanti del Watford degli ultimi periodi, anche stavolta registra un ottimo contributo in fase di spinta, duettando soprattutto con Deulofeu. Finisce solo 1-1 però col Brighton.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Manchester Ciy-West Ham è stata posticipata per maltempo.

NON HANNO GIOCATO: Moise Kean (Everton).

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 8 - Dai bassifondi della classifica a -3 dalla zona Europa. Lo Sheffield è messo nel mirino dopo la vittoria rotonda sul Crystal Palace col risultato di 3-1. L'Everton con lui alla guida è un'altra squadra.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Il Psg schianta 4-2 il Lione in casa.

Lui gioca 90' di grande qualità, amministrando il gioco e facendo girare velocemente il pallone.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) s.v. - Subentra all'83' nella vittoria di misura sull'Hoffenheim.

NON HANNO GIOCATO: -

LIGA

ALESSANDRO FLORENZI (Valencia) 4,5 - Dopo il buonissimo esordio arriva una seconda prova nera. Anzi, nerissima in virtù dell'espulsione rimediata al 78' della sfida persa 3-0 sul campo del Getafe per un fallaccio da dietro ai danni di Cucu.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).

RESTO DEL MONDO

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5 - Parte sorprendentemente dalla panchina nella supersfida con l'AEK di Verde, subentrando soltanto al minuto 59 per rilevare Kampetsis, ma il risultato rimarà fino al triplice fischio a favore dei padroni di casa.

DANIELE VERDE (AEK) 6 - Titolare nel big match che vede l'AEK ospitare il Panathinaikos del connazionale Macheda. Gioca 68' di buon livello prima di lasciare il posto ad Albanis.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Torna in campo e ritrova anche il gol, nel finale di gara su rigore. Il suo Honved vince 2-0 risalendo una classifica che rischiava altrimenti di rifarsi complicata. In quella marcatori invece sale a quota 8, occupando la seconda piazza.

NON HANNO GIOCATO: Alessandro Diamanti (Western United), Sebastian Giovinco (Al-Hilal).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7 - Dopo un pareggio ed una sconfitta il suo Honved rirova il sorriso della vittoria, ottenuta col punteggio secco di 2-0 contro lo Zalaegerszeg. Una vittoria netta che riaccende l'entusiasmo in ottica Europa.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

FEDERICO MACHEDA (PANATHINAIKOS) 5,5

ALESSANDRO FLORENZI (VALENCIA) 4,5

TOP

DAVIDE LANZAFAME (HONVED) 7

GIUSEPPE SANNINO (HONVED) 7

CARLO ANCELOTTI (EVERTON) 8