INTER MILAN CONTE / L'Inter di Antonio Conte vince in rimonta il derby di Milano. Dopo un primo tempo da dimenticare, finito 2-0, i suoi la ribaltano calando il poker: "E' stata una notte speciale perché nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà, forse come non mai - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Abbiamo rischiato di prendere un'imbarcata e invece siamo stati bravi a capire dove dovevamo migliorarci. Il merito va a questi ragazzi, che hanno resistito ai colpi; questo ti fa capire che stiamo crescendo. Scudetto? Dico che è presto per parlare di cose che oggi possiamo sognare. Sarà un periodo intenso, da mercoledì avremo partite complicate, ci vuole pazienza ma oggi i ragazzi hanno dimostrato gli attributi. Nell'intervallo non si è parlato tanto ma siamo stati chiari. Tutti eravamo responsabili, io per primo, tutti uniti si esce da situazioni difficili. Oggi per noi è stato molto importante, abbiamo capito che dobbiamo sempre usare la testa aldilà delle gambe, insieme al cuore ovviamente.

Abbiamo ottenuto davvero un grande risultato".

Inter, Conte: "Per Eriksen ci vuole tempo"

ERIKSEN - "Sia Young che Moses, giocando da esterni, non hanno bisogno di tanto tempo per apprendere le due fasi. Per un centrocampista è certamente più complicato, chiedo sempre qualcosa di memorizzato: Eriksen ha dunque bisogno di ritmo e di entrare in questo tipo di idea. Ho pensato di lanciarlo dal primo minuto ma poi ho preferito non stravolgere nulla. Ha una grande lettura del calcio e ora sta trovando il ritmo perso negli ultimi mesi. Più passerà il tempo più diventerà importante per noi".

MANCINI - "Mi auguro di fare quello che ha fatto lui con l'Inter. Sono contento per quello che sta facendo in Nazionale, ci dividiamo Oriali, che è una grande persona".

