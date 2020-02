PAGELLE VOTI INTER MILAN VOTI / Primo tempo perfetto del Milan che affonda nella ripresa. Clamorosa la rimonta dell'Inter: ai rossoneri non basta Ibrahimovic, perfetto deVrij. Lukaku ci mette la firma finale. Ecco i voti:

INTER

Padelli 5 - Esce a vuoto lasciando porta libera a Rebic, poi non deve compiere interventi importanti

Godin 5,5 - Surclassato da Ibra che gli salta in testa ma dà il via all'azione del gol di Vecino

De Vrij 8 - Il migliore dietro, non ha colpe nei gol subiti e svetta di testa per il 3-2 nerazzurro che vale il derby!

Skriniar 6,5 - Si perde Ibrahimovic in occasione del secondo gol ma poi è un muro invalicabile

Candreva 6,5 - Cresce nella ripresa, l'Inter sfonda soprattutto dalla sua parte ed è suo l'assist da corner per de Vrij. Dall'80' Moses 6,5 - Ha il tempo per fornire l'assist a Lukaku.

Vecino 7 - Trova la rete del pari, quando è chiamato in causa risponde sempre presente, mettendosi a servizio della squadra

Brozovic 7,5 - Primo tempo da dimenticare ma trova un eurogol di sinistro che dà il via alla rimonta

Barella 6 - Non la sua migliore partita, appare spesso nervoso ma è importante in fase di copertura. Davanti a Donnarumma poteva fare meglio

Young 6 - Poca spinta sulla sinistra ma è intelligente tatticamente e dietro non soffre mai.

Lukaku 7 - Fa a sportellate con Romagnoli, scappandogli solo una volta. Fatica più del solito ma al 94' Salta in testa a Kjaer, trovando il gol del 4-2

Sanchez 6,5 - E' tornato ad ottimi livelli, dopo un primo tempo così così sforna l'assist per Vecino. Dal 71' Eriksen 6,5 - all'80' prende una traversa clamorosa

All.

Conte 6,5 - Non cambia dopo un primo tempo disastroso e ha ragione lui, portandosi a casa il derby con carattere.

MILAN

Donnarumma 6 - Non ha colpe in occasione dei quattro gol subiti, dice no a Vecino nel primo tempo

Conti 5 - Non spinge mai, dietro non soffre Young ma nel finale perde lucidità

Kjaer 5 - Affonda nel secondo tempo come il resto dei suoi compagni, perdendosi Lukaku nel finale

Romagnoli 5 - Tiene a bada Lukaku fino alla fine ma si fa infilare in occasione del gol di Vecino e si perde de Vrij nel 2-3.

Hernandez 6 - In fase offensiva è sempre un treno ma l'Inter si rende pericolosa soprattutto dalle sue parti

Castillejo 5,5 - Dà il via all'azione del primo gol rossonero, si spegne lentamente. Dal 79' Leao s.v.

Kessie 5 - Parte bene, mettendoci lo zampino nel gol di Ibra. Secondo tempo da dimenticare. Dall'80' Paqueta s.v.

Bennacer 5 - Padroneggia nel primo tempo, scompare tra le maglie avversarie nella ripresa.

Rebic 6,5 - E' un giocatore rinato e lo dimostra con colpi d'alta scuola. Dall'83' Bonaventura s.v.

Calhanoglu 6 - Partita a due facce per il turco, ottimo nel primo tempo, cala nella ripresa.

Ibrahimovic 7,5 - Prende l'ascensore e surclassa Godin per l'assist a Rebic, poi trova il raddoppio che illude il Milan. Il palo gli nega il gol del 3-3.

All. Pioli 6 - Primo tempo perfetto dei suoi, Calhanoglu trequartista e Rebic esterno sono le mosse giuste ma i rossoneri affondano nella ripresa

Maresca 6 - Fa giocare parecchio, ammonendo il giusto. Nessun episodio clamoroso finisce sotto la lente di ingrandimento.

TABELLINO

INTER-MILAN 4-2

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Sanchez. A disp.: Handanovic, Stankovic; Biraghi, D'Ambrosio, Ranocchia; Agoume, Asamoah, Borja Valero, Eriksen, Moses, Sensi; Esposito. All.: Conte.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebić; Çalhanoğlu; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Begović; Calabria, Gabbia, Laxalt, Musacchio; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers; Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

GOL: 41' Rebic(M), 46' Ibrahimovic(M), 50' Brozovic(I), 52' Vecino(I), de Vrij(I), 93' Lukaku(I)

AMMONIZIONI: 46' Vecino(I), 55' Barella(I), 55' Skriniar(I), 61' Kessie(M), 78' Conti(M), Lukaku(I)

ESPULSIONI: -