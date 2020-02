Calciomercato Manchester United, Grealish nel mirino: la sua decisione

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED GREALISH ASTON VILLA/ Stando a quanto riportato dal 'Sun on Sunday', Jack Grealish, trequartista in rampa di lancio di proprietà dell'Aston Villa, avrebbe preso la sua decisione in merito all'interessamento del Manchester United nei suoi confronti.

L'originario di Birmingham sarebbe infatti disposto ad un trasferimento allo United anzi, i Red Devils sarebbero la sua prima scelta per il futuro in caso di addio all'Aston Villa.