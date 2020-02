PARMA LAZIO SOCIAL RIGORE POLEMICHE /Parma-Lazio termina tra le polemiche per il calcio di rigore non assegnato ai ducali nei secondi finali. I biancocelesti portano a casa tre punti fondamentali nella lotta scudetto, ma le proteste dei padroni di casa sono furiose con D'Aversa che battibecca anche con Inzaghi.

Il motivo è nel penalty non assegnato nel recupero aper una trattenuta di. Il 'Tardini' è furioso per il fallo non fischiato da Di Bello (che anzi ha dato punizione alla). Anche i social non hanno gradito la scelta da parte dell'arbitro di non rivedere neanche l'episodio al Var: su Twitter sono tanti i commenti polemici. "Rigore clamoroso, così il Var a che serve?", "La Lazio gioca bene, ma è fortunata e aiutata dagli arbitri" o ancora "Non dare quel rigore è assurdo, imbarazzante". Di certo sarà una partita che avrà strascichi importanti.