CALCIOMERCATO INTER MESSI MAROTTA / È sempre calciomercato. Nelle ultime settimane è finito al centro dei discorsi anche Lionel Messi, protagonista in qualche modo del caos Barcellona e con un contratto in scadenza nel 2021. Le suggestioni sono cominciate subito a circolare a alcune hanno portato l'argentino addirittura in Serie A.

A pochi minuti dalcontro il, l'ad dell'Inter Marotta ha 'risposto' sulla situazione Messi: i nerazzurri ci pensano seriamente o è solo fantacalcio? "Siamo concentrati sulla partita di stasera ed è la cosa pià importante. Dobbiamo guardare il nostro cammino, stasera è un esame importante, è un appuntamento molto sentito a prescindere dalla classifica - ha detto a 'Sky Sport' -. Dobbiamo dare una risposta alla nostra crescita, stiamo facendo bene, Conte sta dando la sua impronta e siamo ottimisti per il futuro. Poi vediamo di domenica in domenica quale sarà il nostro cammino". Marotta dunque glissa sulla '' e viene quindi incalzato: "Non ho risposto? Bene. Nessuna risposta". Non è un sì, ma neanche un no.