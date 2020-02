Inter-Milan, Maldini fa chiarezza sulle condizioni di Ibrahimovic

INTER MILAN MALDINI IBRAHIMOVIC/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato dell'attuale situazione dei rossoneri: "Se oggi dovessimo vincere ci troveremmo al sesto posto in Europa League. Ormai sono due tre anni che il Milan non vince con quelle che arrivano fra le prime quattro". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Su Ibrahimovic: "Ibrahimovic sta bene, è in campo. Alla sua età si conosce, il suo utilizzo è stato programmato.

E' un campione, non solo a livello tecnico, ma perché vive la sua professione in tutto e per tutto da campione. Quello che dà Ibrahimovic sta nell'accelerare il processo di maturazione dei nostri giovani".

Sul suo operato: "Io, Zvonimir e Massara siamo qui da luglio del 2019, il Milan non si qualifica da sei anni, io direi che un programma si fa perlomeno a medio termine e siamo responsabili nel caso non arrivassero risultati".

Sui suoi derby: "Non è stato sempre così, mi ricordo i primi due anni, mi sentivo benissimo nelle partite importanti, ma non rendevo al 100%. Nelle ultime stagioni invece speravo di giocare partite del genere".