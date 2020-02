CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO JURIC / Cinque sconfitte e tre vittorie in otto gare di campionato con l'arrivo di Gattuso in panchina. Nonostante si siano intravisti alcuni miglioramenti, il Napoli non riesce a dare continuità di risultati nemmeno dopo il cambio di allenatore. Così, anche oggi, dopo una buona mezz'ora iniziale, gli azzurri si sono sciolti sotto i colpi del Lecce, che ha portato a casa un 3 a 2 prezioso in chiave salvezza. L'obiettivo quarto posto è ormai un miraggio per i ragazzi di Gattuso, che rischiano di affrontare la seconda parte di Serie A senza le motivazioni giuste.

A forte rischio, oltre al piazzamento nell'Europa che conta, c'è anche il futuro di 'Ringhio' sulla panchina campana: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Il primo nome sulla lista di De Laurentiis per la prossima stagione, riporta 'Sky Sport', sarebbe Ivan Juric, tecnico rivelazione con il suo Verona, che ieri ha battuto la capolista Juventus. In caso di separazione con Gattuso, quindi, gli azzurri potrebbero decidere di puntare su di lui per far partire il nuovo progetto tecnico nato dalle macerie ancelottiane.

