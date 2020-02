CALCIOMERCATO TORINO ZAZA LOKOMOTIV MOSCA/ Simone Zaza, attaccante del Torino ora di Moreno Longo, potrebbe lasciare la squadra granata nonostante il calciomercato in Italia sia chiuso. Stando infatti a quanto riportato da 'Sport.ru', la Lokomotiv Mosca avrebbe imbastito una trattativa lampo per l'ex giocatore di Juventus e Valencia. In Russia infatti, la sessione di calciomercato è ancora aperta e la squadra della capitale avrebbe messo nel mirino Zaza.

In questa stagione, Zaza non sta trovando molto spazio e, negli ultimi convulsi giorni del mercato italiano, è stato accostato anche all'Inter di Antonio Conte, allora a caccia di un vice Lukaku. Nella Lokomotiv Mosca, che ha sorpreso con ottime prestazioni nel girone di Champions League della Juventus di Maurizio Sarri, gioca anche Joao Mario. L'ex centrocampista dell'Inter ha ritrovato continuità con la maglia rossoverde.