INTER MILAN HANDANOVIC ERIKSEN / Antonio Conte non avrà a disposizione Samir Handanovic per il derby di questa sera tra Inter e Milan. Il capitano non è al meglio a causa dell'infrazione al dito della mano rimediata la scorsa settimana, con Padelli che sarà riconfermato tra i pali dopo l'esordio di Udine. Il portiere sloveno ha provato fino all'ultimo il 'miracoloso' recupero, ma l'ultimo test di questa mattina ha dato esito negativo sul suo impiego.

Conte scioglierà però solo a ridosso della gara gli ultimi due dubbi tra difesa e attacco.

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby

è al momento favorito super un posto nelle retrovie, mentredovrebbe essere preferito acome spalla dinel reparto offensivo.recupera invecee cambia anche lui modulo, conche agirà dietro lo svedese nel 4-4-1 del 'Diavolo'.

INTER (3-5-1-1): Padelli; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All.: Conte

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli

