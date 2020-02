NAPOLI LECCE GIUNTOLI VAR / Dopo le parole di Gennaro Gattuso spazio anche a Cristiano Giuntoli, che nel post-partita di Napoli-Lecce ha voluto fare chiarezza sull'episodio del rigore non concesso a Milik: "In campo si è visto nettamente il tocco. Poi l'arbitro lo ha ammonito. Noi chiediamo di andarlo a rivedere visto che c'è il Var. Non possiamo accettarlo. Lui è convinto che si sia buttato. Ma il fatto che c'è un VAR che evidenzia il tocco deve portarti ad andarlo a vedere, è inaccettabile. Abbiamo già subito un sacco di episodi del genere, come con l'Atalanta.

Nel calcio si può vincere e perdere, quello non è un problema, ci sono altre colpe e c'è il mister che parla di questo, non sta a me. A livello societario non possiamo accettare che ci sia un VAR e che l'arbitro non vada a rivedere l'azione".

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Lecce, Gattuso senza mezzi termini: "Bisogna andare al VAR"

VAR - "Vogliamo far chiarezza su questa situazione. L'arbitro può sbagliare sul momento, ma essendoci il VAR non poteva non dare questo rigore. Milik sicuramente ha accentuato, ma è stato toccato e non poco".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli-Lecce, furia social: tifosi scatenati contro l'arbitro