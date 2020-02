Napoli-Lecce, furia social: tifosi scatenati contro l'arbitro

NAPOLI LECCE GIUA ARBITRO TIFOSI / Crolla il Napoli al San Paolo contro il Lecce nel pomeriggio della 23/a giornata di Serie A sotto i colpi di Lapadula (2) e Mancosu.

Gli azzurri interrompono così una mini striscia di tre vittorie di fila non senza polemiche. Nel mirino dei tifosi sui social ci finisce il direttore di gara Giua per un rigore non dato su Arek Milik, ammonito anche per simulazione. Chiaro il labiale dell'arbitro che afferma 'ho deciso io' dopo un consulto rapido con il Var.