PANCHINA SPAL SEMPLICI / Rischia grosso Leonardo Semplici dopo l'ennesimo ko della Spal nel derby contro il Sassuolo. Il tecnico spallino ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa post-gara: "Penso che sia giusto che la società valuti l'operato di ciascuno e prenda le sue decisioni.

Non compete a me: io vado avanti con il lavoro, domattina riprenderò gli allenamenti. Mi dispiacerebbe non avere la possibilità di fare un girone di ritorno migliore. Da parte mia c'è serenità per quanto fatto e la voglia di uscire da questa situazione".

