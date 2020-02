BRESCIA UDINESE INFORTUNIO BALOTELLI / AGGIORNAMENTO - Allarme rientrato per Mario Balotelli: l'attaccante del Brescia è regolarmente in campo per l'inizio della ripresa del match contro l'Udinese.

Ancora problemi per Mario Balotelli. Il centravanti del Brescia è uscito acciaccato al termine del primo tempo della sfida del 'Rigamonti' contro l'Udinese.

Ricadendo a terra dopo uno stacco aereo, l'attaccante di casa ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Curato dai sanitari del Brescia, Balotelli è rientrato zoppicando negli spogliatoi. Vedremo se dopo l'intervallo riuscirà a tornare in campo senza problemi, o sarà sostituito dal neo-tecnico delle 'Rondinelle' Diego

