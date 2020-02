CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Maurizio Sarri sotto processo dopo il nuovo ko esterno della Juventus a Verona, che mette a rischio il primato in solitario dei bianconeri. L'ennesima perla di Cristiano Ronaldo non è bastata ai campioni d'Italia, ribaltati nel finale da Borini e Pazzini. A deludere tante stelle della 'Vecchia Signora', uno fra tutti Miralem Pjanic. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Dopo l'ottimo avvio di stagione, il regista bosniaco ha fornito prove poco convincenti e non all'altezza della sua fama.

Calciomercato Juventus, addio Pjanic: rivoluzione a centrocampo con Tonali e Pogba

Inevitabilmente ne ha risentito tutta la squadra, con l'ex Roma che in rarissime occasioni si è avvicinato ai "150 tocchi a partita" paventati da Sarri all'inizio della sua avventura sulla panchina bianconera. Pjanic è un alfiere dello scacchiere juventino, ma non per questo intoccabile in previsione della sessione estiva della campagna trasferimenti.

Già la scorsa estate c'è stato un reale sondaggio del Paris Saint-Germain, con il suo agente Ramadani che potrebbe nuovamente riallacciare i contatti con Leonardo e il sodalizio parigino. Anche le grandi d Spagna Real Madrid e Barcellona, si farebbero trovare pronte in caso di separazione tra Pjanic e la Juventus, con la dirigenza della Continassa che spera di incassare una cifra tra i 70 e chi 80 milioni da un'eventuale cessione del bosniaco. Assegno che poi il CFO Paratici andrebbe a reinvestire per Tonali e Pogba, per quella che di annuncia un'estate caldissima sul mercato per i campioni d'Italia soprattutto nel reparto di centrocampo.

