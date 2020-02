INTER MILAN CONVOCATI PIOLI IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic c'è: lo svedese è presente nella lista dei convocati diramata da Stefano Pioli in vista di Inter-Milan. L'attaccante ha superato i problemi fisici e sarà tra i disponibili per il derby di questa sera quando, con ogni probabilità, partirà dal primo minuto per provare a dare un dispiacere ai cugini nerazzurri.

Da segnalare anche il rientro di Biglia così come la presenza dei giovani Gabbia e

Ecco la lista dei convocati di Pioli:

PORTIERI: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjaer, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Rebić.