CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MILIK / Il gol lo ha ritrovato contro la Sampdoria dopo un'astinenza di un mese, ora per Arek Milik arriva la prova verità: il polacco dovrà confermarsi sotto porta, considerato il ritorno a disposizione di Dries Mertens.

Per l'experò non c'è soltanto il campo ma anche il futuro da scrivere: con il contratto in scadenza nel 2021, le trattative per il prolungamento non sono ancora entrate nel vivo, nonostante l'ottimismo delle scorse settimane

Come riferisce la 'Gazzetta Sportiva', tra Napoli e Milik ballano ancora trenta milioni di euro: si tratta della differenza tra la clausola che vorrebbe De Laurentiis (circa 80 milioni) e quella disposta a concedere dall'entourage del calciatore (50 milioni). Una situazione che - sempre secondo la 'rosea' - se non dovesse sbloccarsi prima della fine della stagione potrebbe portare ad una cessione in estate per evitare di iniziare il nuovo campionato con Milik in scadenza.

Come raccolto da Calciomercato.it, la volontà del calciatore al momento è di continuare la sua avventura a Napoli ma serve un'intesa affinché i desideri si tramutino anche in realtà.