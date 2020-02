Calciomercato Inter, nuovo assalto al Barcellona

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Il tentativo sfumato a gennaio non ha scoraggiato l'Inter che resta fortemente interessata ad Arturo Vidal. Blindato al Barcellona dal cambio in panchina, con l'arrivo di Quique Setién che ha rimandato al termine della stagione la rivoluzione nella rosa blaugrana, il centrocampista cileno resta un obiettivo prioritario del tecnico nerazzurro Antonio Conte che sogna di costruire un centrocampo di spessore mondiale affiancando l'ex Bayern e Juventus al nuovo arrivato Christian Eriksen. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo 'La Gazzetta Sportiva', quindi, i contatti non si sono mai fermati ed in estate è previsto un nuovo assalto concreto da parte dell'Inter al Barcellona.

Ed in tal senso hanno fatto rumore le dichiarazioni del grande ex interista Ivan Zamorano, connazionale di Vidal e Sanchez, che ha svelato: "Sanchez? Se restasse all'Inter, a giugno avrebbe la possibilità di giocare con un altro cileno, che molto probabilmente verrà in questo club.. E su questo ho anche informazioni privilegiate, sicure. Sappiamo tutti cosa significa Arturo Vidal per Conte, a giugno lo sforzo sarà senza dubbio maggiore e gli interisti sarebbero molto felici di avere Arturo".

