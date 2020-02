Bundesliga, UFFICIALE: la tempesta 'Sabine' porta al rinvio della partita

BUNDESLIGA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH COLONIA / Le condizioni meteo avverse e l'arrivo della forte tempesta 'Sabine' rovina il programma di una grandissima domenica di Bundesliga. Alle 18, infatti, erano programmate due grandi sfide di giornata: quella tra il BorussiaMoenchengladbach terzo in classifica ad un passo dalla vetta ed il Colonia e soprattutto quella al vertice tra BayernMonaco e RBLipsia che si contendono la vetta con un punto di distacco.

Questa mattina, però, il Borussia Moenchengladbach ha annunciato tramite i propri canali ufficiali il rinvio della sfida del 'Borussia Park'.

Le previsioni meteorologiche, infatti, segnalano alle 18 il picco di questa tempesta in arrivo sulla città di Moenchengladbach e dopo una riunione svoltasi in mattinata le autorità hanno deciso di rimandare a data da destinarsi la gara contro il Colonia per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei tifosi che avrebbero dovuto raggiungere lo stadio.