Calciomercato Inter e Napoli, Kumbulla super contro la Juventus. Scatta l'asta internazionale

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI KUMBULLA / Un gol annullato per questione di millimetri ed un rigore procurato (e decisivo per la vittoria) grazie ad un suo colpo di testa a condire una prestazione solida, di qualità e sicurezza nel giorno del suo 20esimo compleanno. Marash Kumbulla è forse la più grande sorpresa all'interno della sorpresa Verona che in attesa delle altre sfide di giornata vola in zona Europa.

Inevitabile, quindi, l'accensione dei riflettori del calciomercato sul classe 2000 nazionale albanese, ma nato a Peschiera del Garda.

Da tempo, come vi raccontiamo su Calciomercato.it, su Kumbulla ci sono Inter e Napoli, ma anche la Juventus lo sta tenendo d'occhio. Società importanti, che più o meno convintamente hanno tentato di muovere passi concreti con l'Hellas per cercare di bloccare il colpo in ottica estiva. La concorrenza, però, ora si fa più agguerrita che mai. Come riporta 'Tuttosport' infatti nella serata di ieri al 'Bentegodi' erano presenti molti osservatori internazionali per monitorare proprio Kumbulla. Nello specifico, sottolinea il quotidiano torinese, va sottolineata la presenza di emissari di club come ManchesterCity, ManchesterUnited, Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Per il Verona tira aria di nuova asta per uno dei tanti gioielli messi in vetrina.

