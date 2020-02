BOLOGNA INFORTUNIO BARROW / La grande vittoria sul campo della Roma che lancia il Bologna verso l'Europa rischiava di rimanere macchiata da un'infermeria resa ancora più affollata dagli ultimi acciacchi riportati proprio nella gara dell'Olimpico.

Oltre ai lungo degenti Krejci e Dijks, più gli infortunati Santander e Sansone, sono state ore di apprensione soprattutto per Musache a causa di un duro colpo è stato costretto ad uscire dallo stadio addirittura in stampelle. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come racconta il 'Corriere dello Sport', la caviglia gonfia aveva fatto temere anche una lieve frattura. I primi accertamenti hanno però escluso fratture: si tratta di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra che sarà valutato in maniera più approfondita nei prossimi giorni per capire se potrà esserci già contro il Genoa. Gara che rischia di saltare invece Riccardo Orsolini, anche lui colpito duramente all'Olimpico. Si è resa necessaria l'applicazione di 7 punti di sutura sotto al ginocchio e potrebbe dover saltare la prossima partita.

