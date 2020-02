JUVENTUS INFORTUNIO DOUGLAS COSTA / La Juventus di Maurizio Sarri esce dalla sfida del 'Bentegodi' contro il Verona con una pesante sconfitta ed un altro infortunio, l'ennesimo per Douglas Costa che in questa stagione ha già saltato oltre 10 partite per problemi muscolari. Il brasiliano nella gara persa per 2-1 dai bianconeri è stato costretto a lasciare il campo al 73' per un fastidio al flessore, lasciando il posto ad Aaron Ramsey. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il tecnico Sarri non si è sbilanciato sulle sue condizioni nell'intervista post-gara in attesa degli accertamenti che saranno svolti nelle prossime ore. Il quotidiano 'Tuttosport' in edicola oggi, però, sottolinea che visti i precedenti problemi muscolari riportati anche nella prima parte di questa stagione, il rischio di perderlo per diversesettimane è davvero concreto. Se ne saprà di più ed in maniera più precisa dopo gli esami, l'unica cosa certa per il momento è che non ci sarà in Coppa Italia contro il Milan in settimana.

