INTER MILAN HANDANOVIC / Filtra pessimismo in casa Inter sul recupero di Samir Handanovic per il derby contro il Milan. Difficilmente il capitano nerazzurro riuscirà nel miracolo, visto che anche oggi nella rifinitura ad Appiano ha svolto un lavoro personalizzato dopo l'infrazione al mignolo della mano rimediata la scorsa settimana. Una decisione finale verrà presa da Conte dopo il risveglio muscolare di domani, ma il portiere sloveno dovrebbe al massimo sedersi in panchina.

Come nella trasferta di Udine spazio quindi atra i pali. Un altro dubbio riguarda l'attacco per il tecnico interista, cona giocarsi una maglia da titolare al fianco di. In mediana spazio invece a

