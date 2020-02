VERONA JUVENTUS JURIC / Il Verona non finisce di stupire. Dopo il pari in casa della Lazio, la vittoria contro pronostico di questa sera al cospetto della capolista Juventus. Ivan Juric esalta la prestazione dei suoi: "La squadra era un po' affaticata ma siamo andati oltre.

Siamo riusciti a ribaltarla alla fine senza mai mollare - le parole del tecnico scaligero a 'DAZN' - Non pensavamo di fare così bene con tanti ragazzi: sono veramente felice, sta funzionando tutto per il meglio.ha fatto una partita strepitosa, mentreè sempre decisivo per noi e la sua presenza ci dà una grande mano".

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVENTUS: Borini rapace d'area, Pjanic distratto