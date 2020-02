PAGELLE E TABELLINO VERONA JUVENTUS/ Allo stadio Bentegodi di Verona va in scena l'anticipo del sabato sera tra Verona e Juventus. Partita divertente con molte occasioni da entrambe le parti. I bianconeri nel primo tempo colpiscono due legni, uno al 17' con Douglas costa che colpisce la traversa ed uno al 35' con Cristiano Ronaldo che stampa la sua conclusione sul palo. I gialloblu invece al 21' vedono annullarsi dalla var un gol di Kumbulla per fuorigioco millimetrico. Al 65' arriva il vantaggio ospite. Uno due tra Cristiano Ronaldo e Dybala, con il portoghese che dal cerchio del centrocampo palla al piede arriva in area e di destro insacca il gol dello 0-1. Al 76' il Verona pareggia i conti con Borini che è bravissimo a sfruttare il passaggio sbagliato di Pjanic e a segnare il gol dell'1-1. L'incredibile rimonta veronese avviene all'85', quando Bonucci colpisce con il braccio il pallone sul colpo di testa di Kumbulla. Sul dischetto va Pazzini che supera Szczesny e fa 2-1. Partita che termina 2-1 con la vittoria della squadra veronese al termine di una sontuosa prestazione. Verona che ora sogna in grande in zona Europa League, Juventus costretta a tifare Milan che scongiurare l'aggancio dell'Inter al primo posto.

VERONA

Silvestri 6- Si fa trovare sempre pronto, non può nulla sul gol

Rrahmani 6- Buona partita la sua, sempre bravo negli anticipi su Higuain.

Kumbulla 6- Bravissimo come sempre in chiusura, sfortunato nel gol annullato per questione di centrimetri

Gunter 6.5- Sempre bravo a tenere a bada le avanzate avversarie, dirige bene la difesa.

Faraoni 6- Spinge molto a destra mettendo spesso in difficoltà Alex Sandro

Amrabat 6- Classe cristallina la sua, palla al piede inventa grandi giocate.

Veloso 5.5- Lui è la mente della squadra, la sua classe aiuta la squadra nella gestione della palla. (dal 58' Verre 6- Gestisce benissimo il possesso e serve sempre bene i compagni.)

Lazovic 5.5- Corre molto sulla fascia sinistra, spesso impreciso nel servire i compagni (dal 79' Dimarco S.V.)

Pessina 5- Non si vede molto, invece di cercare il pallone spesso si nasconde

Zaccagni 6- Buona partita in appoggio a Borini, i due dialogano sempre bene. (dal 69' Pazzini 7- Un giocatore che non si arrende mai, freddissimo dal dischetto)

Borini 7- Segna un gol da rapace d'area sfruttando l'errore di Pjanic, ottima partita.

All. Juric 7- Ha messo su una squadra che è la vera rivelazione del campionato.

Compie oggi una grande impresa di personalità e carattere battendo la Juventus. Ora il suo Verona è in zona Europa e sognare non costa nulla.

JUVENTUS

Szczesny 6- Non può nulla sui gol subiti

Cuadrado 5.5- Spesso sbaglia a controllare il pallone ed i suoi cross sono imprecisi

De Ligt 6- Buona partita quella del giovane olandese, molto attento anche nelle uscite palla al piede

Bonucci 5- Il suo colpo di mano diventa decisivo per la sconfitta bianconera, non una buona partita la sua.

Alex Sandro 5.5- Spesso va in difficoltà in fase difensiva, non riesce a rendersi pericoloso in fase offensiva

Bentancur 5.5- Gestisce benissimo il pallone, spesso si sostituisce ad un assente Pjanic. Pecca di superficialità sul gol di Borini.(dal 82' De Sciglio S.V.)

Pjanic 5- Partita piena di distrazioni la sua, molto grave quella sul gol di Borini.

Rabiot 5.5- Sta recuperando una buona forma fisica, ma non è ancora sufficiente

Douglas Costa 6- Nella prima frazione di gara sembra scatenato, nella ripresa scompare. (dal 72' Ramsey 6- Recupera buoni palloni, ma non riesce ad incidere)

Higuain 5.5- Scende molto a cercare il pallone, ma in area difficilmente (dal 59' Dybala 6.5- Entra ed è subito decisivo con l'assist al bacio per Ronaldo. Classe indubbia)

Ronaldo 7- Ci prova più volte a trovare il gol nel corso della partita, alla fine ci riesce con una rete da vero fenomeno.

All. Sarri 5- La squadra sembra molto stanca ed imprecisa. Tante le ocasioni sprecate ed infine capitola facendosi rimontare. Domani i bianconeri dovranno tifare Milan per evitare l'aggancio dell'Inter in vetta.

Arbitro: Massa 6- Buona la collaborazione con il var e la gestione dei cartellini

TABELLINO

VERONA-JUVENTUS 2-1

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (dal 57' Verre), Lazovic (dal 79' Dimarco); Pessina, Zaccagni (dal 69' Pazzini); Borini. A disposizione: Radunovic, Berardi, Dawidowicz, Empereur, Bocchetti, Adjampong, Eysseric, Di Carmine, Stepinski. All. Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (dal 82' De Sciglio), Pjanic, Rabiot; Douglas Costa (dal 72' Ramsey), Higuain (dal 59' Dybala), Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Coccolo, Rugani, Matuidi, Olivieri. All. Sarri

Arbitro: Davide Massa (sezione di Imperia)

Var: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

Ammoniti: 19' Alex Sandro, 38' Lazovic, 41' Pessina, 75' Dybala, 85' Bonucci.

Espulsi:

Marcatori: 65' Ronaldo, 76' Borini, 86' Pazzini

Marco Deiana