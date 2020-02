Fiorentina, da Pizarro altra frecciata alla Juventus: "Non sono stupito"

FIORENTINA PIZARRO ARBITRI JUVENTUS /David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto nella mixed zone del Franchi, dove quest'oggi ha assistito al match tra i viola e l'Atalanta: "Per me è sempre un piacere tornare a Firenze, mi sono divertito tanto qui", riporta 'FiorentinaNews', "l'Atalanta è una grande squadra, ma la Fiorentina è la Fiorentina: se aspetti gli avversari non credo che i tifosi siano contenti".

Fiorentina, Pizarro attacca la Juventus

L'ex centrocampista ha detto la sua sulle polemiche arbitrali dei giorni scorsi: "Non sono stupito, mi è accaduto spesso in Italia...".

