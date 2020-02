Verona-Juventus, Douglas Costa e il 4-3-3: "Non so se è meglio..."

VERONA JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Douglas Costa, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Dazn' prima del match di questa sera col Verona. Il brasiliano ha commentato le scelte di Sarri sul modulo, che stasera dovrebbe essere nuovamente il 4-3-3: "Non so se in campo ci troviamo meglio col 4-3-3, abbiamo diversi calciatori in grado di essere decisivi". L'attaccante ha poi aggiunto: "La formazione viene scelta anche in base all'avversario, cercando di schierare la migliore possibile.

Non so dire se il 4-3-1-2 sia migliore o peggiore, il mister conosce la soluzione ideale".

