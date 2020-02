SERIE A TORINO SAMPDORIA / Cambia l'allenatore, non cambia il Torino. Anche oggi, dopo circa 70 minuti giocati su discreti livelli, come ha dimostrato l'iniziale vantaggio firmato da Verdi, i granata si sono sciolti sotto i colpi di una caparbia Sampdoria, capace di rimontare il risultato nel giro di una manciata di minuti grazie alle prodezze di Ramirez e al rigore di Quagliarella. Prosegue, quindi, il momento negativo dei granata, reduci da quattro sconfitte consecutive.

Nemmeno l'esonero di, al quale è succeduto, ha dato la scossa necessaria alla squadra, apparsa in affanno alla prima difficoltà. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti. La Samp, invece, si gode tre punti importanti per la lotta salvezza.

TORINO-SAMPDORIA 1-3: 55' Verdi (T); 70', 75' Ramirez (S); 79' Quagliarella (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54; Inter 51; Lazio 50; Atalanta* 42; Roma* 39; Bologna* 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Verona 31; Napoli 30; Torino* 27; Sassuolo 26; Fiorentina* 25; Udinese 24; Sampdoria* 23; Lecce 19; Genoa 16; Brescia e Spal 15

*una gara in più