Calciomercato Barcellona, discount blaugrana: Messi gratis e non solo

CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI SUAREZ / Quella attuale, finora, è la peggiore stagione del Barcellona nell'ultimo decennio. Il tempo di rialzare la testa c'è, ma finora i catalani hanno vissuto solo delusioni sul campo, con le eliminazioni nella nuova Supercoppa spagnola e quella in Coppa del Re (giovedì scorso, contro l'Athletic) e soprattutto fuori. La guerra dialettic tra Messi e Abidal è solo l'ultima grave difficoltà di un'annata complicatissima.

L'esonero di Valverde (il primo in 17 anni) e l'avvento di Setien, finora, non hanno prodotto i frutti sperati e in estate sono tante le teste destinate a saltare. Possibile un addio per il ds Abidal, in molti chiedono quello di Bartomeu e, tra i calciatori, la lista di addii rischia di allungarsi.

non vedono l'ora di cambiare aria e indossare una nuova maglia: il croato ha pubblicamente ammesso più volte di non essere più felice a Barcellona, mentre il cileno, a scanso di equivoci, ha direttamente denunciato il suo stesso club (!).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, Messi può andar via gratis in estate: ultime CM.IT

Calciomercato Barcellona: Vidal, Rakitic e Luis Suarez sul mercato

Difficilmente gli azulgrana potranno nuovamente chiedere le cifre delle scorse settimane (20 milioni per l'ex juventino, 30 per l'ex Siviglia) per due calciatori che spingeranno ulteriormente per la cessione e che hanno entrambi il contratto in scadenza tra un anno. Per loro potrebbero aprirsi le porte della Serie A (Rakitic ha detto sì alla Juventus, Vidal all'Inter), ma bisogna monitorare la situazione anche di un altro top player in scadenza 2021: Luis Suarez.

L'operazione al menisco di inizio gennaio ha concluso con quattro mesi d'anticipo la stagione dell'uruguaiano e, chissà, la sua avventura in Catalogna. La dirigenza è alla ricerca di un suo erede giovane ed affidabile (il primo nome in lista è quello di Lautaro Martinez) e l'idea di lasciarlo partire continua a prendere piede. E resta tutto da verificare, come anticipato nei giorni scorsi, il futuro di Leo Messi: l'argentino continua a rifiutare il rinnovo e nella Ciudad Condal assicurano che se Bartomeu dovesse seguire al timone del club, la Pulga attiverà la clausola che gli consentirebbe di liberarsi gratis subito. A Barcellona sarà un'estate caldissima...

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, in Inghilterra ci credono: Messi e Ronaldo insieme!

Barcellona, la rivelazione: "Il calcio non mi piaceva, tornavo a casa e piangevo"