INTER MILAN CORONAVIRUS / Sono momenti di grande paura in Cina per l'epidemia di Coronavirus, che ha messo in allarme tutta la popolazione mondiale. Così, in vista del derby di domani sera tra Inter e Milan, evento molto seguito in ambito internazionale, la società nerrazzurra ha voluto mandiare un messaggio alle popolazioni orientali: "Siamo con voi, siate forti! E' il messaggio che Inter manda alla città di Wuhan e a tutta la popolazione cinese in questo momento di particolare difficoltà a causa dell’epidemia di Coronavirus. Nel #DerbyMilano Inter scenderà in campo con una particolare patch con la scritta 'FORZA CINA'. Il messaggio 'Today and always. Together as a team.

Forza Wuhan' sarà presente anche a San Siro in diverse zone dello stadio". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Oltre ai messaggi positivi, però, la società nerazzurra ha comunicato anche il suo impegno concreto nei confronti delle popolazioni maggiormente colpite: "Negli scorsi giorni il presidente Steven Zhang e Inter hanno donato 300mila maschere per uso medico a Wuhan. Il Gruppo Suning ha prestato supporto ai soccorsi sin dall’inizio dell’emergenza, con servizi di spedizione gratuiti e donazioni di prodotti importati dall’estero a ospedali e istituzioni locali".

