DIRETTA DERBY INTER MILAN / L'attesa sta per finire, l'ora del derby della Madonnina è arrivata. Sarà Inter-Milan a chiudere il programma della ventitreesima giornata di Serie A. Rientrato in gruppo nell'ultimo allenamento, Zlatan Ibrahimovic sarà a disposizione di Pioli che ha perso nella giornata di ieri Krunic. In casa nerazzurra, c'è da sopperire all'assenza di Lautaro Martinez, che sconterà l'ultima delle due giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione contro il Cagliari.

Senza successi nella stracittadina milanese dal 31 gennaio del 2016, in caso di vittoria questa sera i rossoneri si porterebbero a solo quattro punti di distacco dalla Calciomercato.it seguirà il derby del Meazza in tempo reale.

FORMAZIONI DERBY INTER-MILAN



INTER (3-5-1-1): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez; Lukaku. Allenatore: Conte.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Juventus e Inter 54 punti, Lazio 53, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina 25, Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22, Genoa 19, Brescia 16, Spal 15