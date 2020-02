DIRETTA PARMA LAZIO FORMAZIONI / Bloccata sullo 0-0 dal Verona, la squadra biancoceleste affronta oggi un'altra grande rivelazione del campionato. In programma alle 18, Parma-Lazio per i biancocelesti rappresenta l'occasione di sorpassare momentaneamente l'Inter in classifica in attesa del derby contro il Milan, in programma alle 20.45. Senza lo squalificato Milinkovic-Savic, gli ospiti dovranno vedersela contro una squadra che, oltre agli acciaccati Cornelius e Kulusevski, ha ritrovato nella lista dei convocati anche Karamoh.

Calciomercato.it segue la sfida del Tardini in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PARMA-LAZIO

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Caprari. All.: D'Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54 punti, Inter 51*, Lazio 50*, Atalanta 42, Roma 39, Verona 34, Bologna 33, Cagliari 32, Parma 32*, Milan 32*, Napoli 30*, Sassuolo 29, Torino 27, Fiorentina 25, Udinese 25, Sampdoria 23, Lecce 22, Genoa 19, Brescia 16, Spal 15. *Una partita in meno