Barcellona, clamoroso: a gennaio tentativo per il prestito di Iniesta

CALCIOMERCATO BARCELLONA INIESTA PRESTITO VISSEL KOBE / Il Barcellona è in un periodo decisamente difficile. Fuori dalla coppa e in piena emergenza infortuni, con Setien in netto affanno dopo un calciomercato che in attacco ha solo tolto Carles Perez (finito alla Roma). In avanti i lunghi stop di Suarez e Dembele hanno lasciato una voragine, per questo la dirigenza è in attesa del via libera dalla federazione per poter formalizzare un acquisto (ci vuole un infortunio da almeno 5 mesi per ottenere il sì). A gennaio i blaugrana hanno provato un colpo ad effetto incredibile. A rivelare il retroscena è il quotidiano catalano 'Sport', secondo cui il Barcellona ha provato a riportare a casa addirittura Andres Iniesta.

LEGGI ANCHE >>>>PSG, caso Icardi. Tuchel ammette: "Sono preoccupato..."

Calciomercato Barcellona, tentativo shock per Iniesta

La leggenda spagnola sta continuando a incantare in Giappone con il Vissel Kobe e da poco ha alzato al cielo la supercoppa, il suo 37esimo trofeo personale. Il classe '84 ha ricevuto parecchie proposte, ma quella più clamorosa è stata senza dubbio quella degli azulgrana, maglia che ha indossato per 22 anni.

Nell'ultima finestra di calciomercato invernale, ilavrebbe chiamato lo stesso Iniesta per sondare la sua volontà di tornare in prestito al 'Camp Nou' per i mesi di questa seconda parte di stagione.

LEGGI ANCHE >>>>Rennes, licenziato il presidente: la colpa è di Nzonzi e del... Real Madrid

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Un tentativo disperato per l'asso spagnolo, un'operazione complessa morta praticamente sul nascere: per il Vissel Kobe è una pedina ovviamente fondamentale e 'Don Andres' ha ancora due anni di contratto. Per Setien sarebbe stato un sogno, ma Iniesta ha intenzione di continuare con i giapponesi per fare la storia, anche se la chiamata del Barcellona lo ha senza dubbio lusingato, anche perché vuol dire che è riuscito a mantenere un livello molto alto. In ogni caso, alla scadenza di contratto Iniesta avrà 37 anni e solo a quel punto deciderà se ritirarsi e cominciare la carriera di allenatore che già lo stuzzica molto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Milan, il centrocampista va ko | Il comunicato ufficiale

Juventus, è rottura Pogba-Manchester United: le conferme