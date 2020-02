VOTI E TABELLINO FIORENTINA-ATALANTA: Malinovsky match-winner, flop Cutrone

PAGELLE VOTI TABELLINO FIORENTINA ATALANTA / Ennesima prova di forza da parte dell'Atalanta, che riesce a recuperare e a vincere una partita che inizialmente si era messa male. Per tutto il primo tempo, infatti, la Fiorentina ha messo in serie difficoltà i nerazzurri, concedendo poco e chiudendo in vantaggio con il gol di Chiesa. Prima Zapata e poi Malinovskyi siglano però la vittoria che lancia la squadra di Gasperini al quarto posto in solitaria. Delude Cutrone. Ecco i voti del match.

FIORENTINA

Dragowski 6,5

Milenkovic 5,5

Pezzella 5

Igor 6

Lirola 5,5

Benassi 5 - Badelj sv

Pulgar 5,5 - Sottil 5

Castrovilli 5

Dalbert 6

Cutrone 5 - Vlahovic 5

Chiesa 7

All.

Iachini 5,5

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 6,5

Palomino 6

Djimsiti 5,5

Castagne 6

Freuler 5,5

Pasalic 5 - Malinovski 7

Gosens 6,5

Gomez 7 - Tameze sv

Ilicic 6,5

Zapata 6,5

All. Gasperini 7

Arbitro: Mariani 6

TABELLINO

FIORENTINA-ATALANTA 1-2

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Marcatori: 32’ Chiesa, 49’ Zapata, 72’ Malinovskyi

Ammoniti: 16’ Castrovilli, 27’ Zapata, 33’ Gollini, 59’ Vlahovic